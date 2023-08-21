Зміни до рішення міської ради «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади» внесли на сесії міськради 21 серпня. Стосуються вони розмірів річної орендної плати за землю та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

– Орендну плату та земельний податок, категорії земельних ділянок та зміни цільового призначення земель приводимо у відповідність до нової редакції класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, затверджених постановою Кабміну № 821, – повідомила Віталіна Атенчук, виконуюча обов’язки начальниці фінансового управління. – Зокрема, цільове призначення доповнено пунктом: для будівництва та обслуговування зупинок громадського транспорту з об’єктами торгово-побутового призначення. Для цієї категорії ставка орендної плати за землю становитиме 12%. Також у додатку «Перелік паркування» збільшуємо площу земельної ділянки навпроти українського дому «Перемога» з 270 до 282 квадратних метрів.

Окрім вказаних змін, у документі розширили перелік пільгових категорій для фізичних та юридичних осіб щодо сплати податку на нерухоме майно. Податок відмінили для такої категорії населення: «Учасники антитерористичної операції/ООС, учасники бойових дій, учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, в разі їх залучення чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, члени їх сімей та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України – мешканці громади».