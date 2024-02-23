Службова недбалість одного з міських голів на Тернопільщині спричинила громаді збитків на понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляють у поліції.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду кримінальне провадження, розпочате щодо одного з міських голів районного центру, якому оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу – неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам територіальної громади.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що службовець підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже два з половиною гектари, не маючи на це підстав. Адже під час голосування на сесії міської ради не було необхідної кількості голосів для прийняття цих рішень. Сума завданих громаді збитків склала понад 800 тисяч гривень, зазначають в ГУ НП.

Досудове розслідування проводилося за процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснювали співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Згідно санкцій інкримінованої статті, зловмисникові загрожує ув’язнення на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та штраф від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.