У Тернопільській громаді посилять контроль за дотриманням правил карантину. Поліціянти та спеціалісти Держпродспоживслужби проводитимуть перевірки, порушників притягуватимуть до відповідальності.

Як зазначив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків, у магазинах і громадських закладах відвідувачі масово порушують правила карантину. Відтак у громаді вирішили посилити контроль.

“Наша мета не каральна, а більш профілактична. Проте за минулий тиждень ми виявили 116 фактів, де особи перебувають без масок у громадських місцях. Це стосується переважно великих торгових центрів. На жаль, люди вже звикли, що не ходять в масках, але ситуація вимагає, щоб посилювати увагу до цього питання. Будемо проводити як профілактичну роботу, так і виносити постанови про притягнення до відповідальності. Також у нас були виявлені факти, де працівники магазинів обслуговують працівників без масок, були відсутні антисептики, відповідна розмітка. Нами було винесено 9 протоколів через таке порушення. Також ми займаємося перевіркою осіб, які перебувають на самоізоляції”.

Додамо, з 18 жовтня відвідування структурних підрозділів Тернопільської міської ради дозволене за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. Також вирішили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства, громадського харчування та громадського транспорту.