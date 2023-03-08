Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб розпочали формувати у Тернопільській громаді.

Наразі, до нього увійшли модульні будинки, які облаштували у селі Малашівці. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 8 березня.

– Проект підготовлений у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 року №495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», – зауважила Тетяна Басюрська, начальниця відділу квартирного обліку та нерухомості. – До фонду житла ми включаємо житлові приміщення модульного містечка у Малашівцях.

До складу модульних будинків входять 12 житлових кімнат та 3 технічні: кухня і два санвузли. Право на поселення в житлові приміщення Фонду мають внутрішньо переміщені особи, які перебувають на відповідному обліку.

Переселенцям, яким може наватися житло із цього Фонду визначатиме громадська комісія з житлових питань, що діє при виконкомі. Вона ж подаватиме сформовані пропозиції на розгляд виконавчому комітету міської ради. Щоб стати на облік осіб, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання, можна у ЦНАПі, що на вулиці Князя Василя Костянтина Острозького, 6.