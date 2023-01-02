У селі Малашівці Тернопільської громади облаштували модульні будинки для проживання переселенців. Їх розробили та виготовили за європейськими технологіями у Чехії.

У будинках є все необхідне для тимчасового проживання. Там вже можуть оселитися одинокі люди або шість сімей з двох осіб.

– Чеський уряд ініціював цей проект, щоб допомогти українським внутрішньо переміщеним особам, – розповів заступник Генерального консула Чеської Республіки у Львові Владімір Кадлец. – На цій локації розміщено три модульні будиночки. У кожному з будинків є по чотири кімнати, де можуть проживати по дві особи. У двох будинках є ванна та душ, в іншому – кухня та місце, де можна прати та сушити одяг.

На обліку громадян у міській раді, що потребують житла для тимчасового проживання, зареєстровано 168 сімей на 413 осіб. Серед них, за даними начальниці відділу квартирного обліку та нерухомості Тетяни Басюрської, є 43 одиноких людей. Також є сім’ї із двох пенсіонерів, як працюючих, так і не працюючих.

– Відповідно до Постанови Кабміну формується черга людей із числа внутрішньо переміщених осіб, які потребують покращення житлових умов, – каже Сергій Надал, міський голова. – Завдяки чеським партнерам ми отримали сучасні модульні будиночки. На такі об’єкти українська держава не виділяє фінансування, для міського бюджету це також суттєве навантаження. Тому дякую Генеральному консулу Чехії та Уряду Чехії, які погодилися допомогти і за власний кошт профінансували встановлення таких будиночків. Міська рада виконала свою частину зобов’язань: зробила благоустрій території, під’їзди, заїзди, поставила лавочки, смітники, підвела освітлення, воду, каналізацію тощо. Враховуючи енергетичні проблеми, окремо закупили генератори. Пропонуватимемо переселенцям, які живуть в Тернополі оглянути будинки, і хто буде мати бажання, з січня зможе поселятися тут.

Фото із сайту міської ради