Вчора Тернопіль отримав перші експрес – тести для діагностики коронавірусної інфекції (COVID-19).

Швидкісний тест дає змогу оперативно підтвердити чи спростувати у пацієнта наявність інфекції.

«Сьогодні ми отримали першу партію експрес-тестів для громади Тернополя. Їх кількість на першому етапі замовлення складає 1500 одиниць. Тести будуть надходити поступово і перших 50 уже маємо в наявності, вони будуть використані лікарями першої ланки», – зазначає міський голова Сергій Надал

Експрес-тест – одноразовий для кожного пацієнта, може використовуватися в амбулаторних умовах. Результат лікарі отримують до 3 – 5 хв.

Партію експрес-тестів закуплено за кошти Тернопільської міської ради.

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