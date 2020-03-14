13 березня до Тернополі прибули тест-системи для визначення коронавірусної інфекції, які придбала Тернопільська міська рада.

Тест-системи німецького виробництва Novel Corona Virus 2020 передано до вірусологічної лабораторії ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».

Як зазначають медики, ці тести – єдиний спосіб діагностувати COVID-19 у людини.

Додатково зазначимо, на сесії міської ради, що відбулася 13 березня, були спрямовані додаткові кошти для медичних установ міста – госпітальних баз (для інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги та дитячої міської лікарні) для протидії поширення COVID-19. В цілому, міською радою на заходи профілактики та боротьби з коронавірусною інфекцією виділено 2,5 млн. гривень, за які буде придбано засоби індивідуального захисту та апарат штучної вентиляції легень.

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