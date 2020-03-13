Депутати Тернопільської міської ради вирішили закупити тести на виявлення коронавірусу. Використовуватимуть їх за необхідності для діагностики мешканців територіальної громади.

За словами лікарів, у групі ризику – люди похилого віку. Відтак МОЗ рекомендує літнім людям обмежити своє пересування, не відвідувати громадські місця,а також стежити за своїм здоров’ям. При перших ознаках хвороби варто звертатися до сімейного лікаря.

«Станом на 13 березня у Тернополі не підтверджено жодного випадку коронавірусу, але ми маємо бути готові, тому вживаємо ряд превентивних заходів. Дізнатися, чи захворіла людина на коронавірус можна лише за допомогою спеціального тесту, іншого способу немає. Такі тести дозволять надати людині вчасне лікування та знизити ймовірність поширення вірусу. Тернопільська рада вирішила самостійно закупити тести для виявлення коронавірусу», – заявив на брифінгу міський голова Сергій Надал.

Додамо, у разі підозри на коронавірусну інфекцію необхідно телефонувати сімейному лікарю або на гарячу лінію – 098 441 59 81.

Софія Романська