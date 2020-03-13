Попри небезпечний коронавірус, карантинні заходи та масову паніку в Польщі тернопільські заробітчани продовжують виїжджати на заробітки.

Так, під польськими банками у Файному знову черги на кілька десятків метрів, пише ТЕРЕН.

Сьогодні люди вже кілька годин стоять в черзі, аби заплатити візовий збір. Заробітчан не лякають можливі наслідки поїздки.

– Тут коронавірус, там коронавірус, від нього ніде не сховаєшся, а сім’ю годувати треба, – розповідає мешканець Теребовлянщини Петро Явний. – Я вже другий день приїжджаю, аби оплатити збір. Надіюсь, сьогодні встигну, бо до Великодня таки планую заробити грошей.

На зауваження про карантин та закриття кордонів люди лише сміються.

– А що, тільки один пункт пропуску? У перевізників все «на льоту». Та й зараз поляки піднімають зарплати. Плюс 2-3 злотих за годину лишніми не бувають.