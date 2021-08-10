Посилки з невідомими речовинами, ззовні схожими на наркотичні засоби, надійшли на ім’я двох засуджених. Правоохоронці встановлюють особи адресатів.

Співробітники Чортківського районного відділу поліції отримали повідомлення від працівників слідчого ізолятора про те, що під час огляду посилок, які надійшла на ім’я двох ув’язнених, виявлено заборонені речовини. В одній передачі було два поліетиленові пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб, а в іншій – один.

Поліцейські встановили, що одна посилка була надіслана з поштового відділення у Чернівцях засудженому за майнові злочини 50-річному чоловікові. Ще одну передачу з забороненими речовинами мала отримати 45-річна жінка, яку ув’язнили за крадіжки.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (незаконне пересилання наркотичних засобів чи передача цих речовин у місця позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.