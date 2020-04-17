Нагадаємо, минулої доби у Шумському районі коронавірус виявили у 22-ох осіб. Наразі там COVID-19 підтверджено у 26 людей, – повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Стрімко поширився вірус через зараженого пацієнта, що лікувався у тамтешній лікарні. Відтак заразилося сім медичних працівників, – зазначила Оксана Чайчук. Також інфікувалися інші працівники лікувального закладу.

«На жаль, ми вкотре спостерігаємо епідемічний ланцюжок. У результаті розслідування стало відомо, що до лікарні зі скаргами на здоров’я прийшов пацієнт. Він контактував з медичними працівниками та іншими пацієнтами. Пізніше виявилося, що він заражений коронавірусом. У результаті маємо таку ситуацію».

Наразі у Шумському районі епідеміологи та представники місцевої влади визначають контактних осіб. Їх змусять перебувати на самоізоляції упродовж чотирнадцяти днів. А тим часом, благодійники готують допомогу для Шумської лікарні. «На жаль, в Шумському районі різко зросла кількість хворих на COVID-19. Дякую друзям, які відгукнулися про допомогу, яку сьогодні передав для лікарень Шумського району, а саме: 20- медичних захисних костюмів, медикаменти та захисні щитки, халати для пацієнтів. Нехай Господь дає сили медпрацівникам, береже їх та усіх нас», – наголосив директор департаменту соцзахисту населення області Вадим Боярський.

За прогнозами епідеміологів, у Шумському районі коронавірус може далі стрімко поширюватися. Відтак на Великдень ймовірно обмежуватимуть в’їзд до цієї адміністративної території.

Софія Романська

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