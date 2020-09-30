На Тернопільщині у Заліщицькому районі оголосили карантин через поширення шкідника – західного кукурудзяного жука.

Про це розповіли в Держпродспоживслужбі, передає Znaj.ua.

За результатами фітосанітарної експертизи комах виявили на посівах кукурудзи біля селища міського типу Товсте Заліщицького району. Площа зараження склала 125 гектар. У зв’язку з цим главою району був введений карантин в зоні зараження і вжиті відповідні заходи для ліквідації шкідників. Розроблені заходи обов’язкові для виконання всіма землевласниками району.

Основними ліквідаційно-локалізаційними заходами є зміна насіння, дотримання агротехніки вирощування, посів сортів, стійких до даного шкідника, обробка інсектицидами. Обробка полів проводиться тільки дозволеними в Україні пестицидами та іншими хімічними складами для ліквідації шкідників.