Удушення чадним газом – причина смерті жителя села Устя-Зелене на Монастирищині. 26 червня близько 19:56 на лінію “101” надійшло повідомлення від чоловіка про те, що з будинку сусіда йде дим.

На місце події одразу прибули рятувальники служби надзвичайних ситуацій та правоохоронці. Зайти до помешкання одразу не вдалося, оскільки двері були зачинені зсередини.

Після того, як пожежники вибили двері та загасили пожежу, в ліжку виявили обгоріле тіло господаря. Слідів насильницької смерті на ньому судмедексперт не виявив, а причина загибелі – удушення чадним газом.

Попередня причина займання – куріння в ліжку. Сусіди кажуть, що загиблий при житті зловживав спиртними напоями.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ з приміткою “нещасний випадок”, повідомляють у поліції.