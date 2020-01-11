На Тернопільщині виявлено факт можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами органу місцевого самоврядування.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, 18 грудня минулого року між Підволочиським житлово-комунальним підприємством та місцевим підприємцем укладено договір на проведення поточного ремонту ділянки центрального майдану у смт. Підволочиськ Тернопільської області.

Згідно з умовами укладеного договору, кінцевий термін закінчення проведення цих робіт – 31 грудня 2019 року. Разом з тим, реально роботи з ремонту вказаної ділянки у період з 18 по 31 грудня не проводилися, водночас акти виконаних робіт підписано 19 грудня 2019 року.

За фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами селищної ради та комунального підприємства розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Триває досудове розслідування.