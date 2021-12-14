У підвалі багатоповерхівки заскочили підозрілу трійцю з інструментами для зламу замків. ФОТО

Вчора близько 23-ї години патрульним надійшло повідомлення, що на вулиці Володимира Великого, в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок, перебуває троє невідомих підозрілих осіб.

Інспектори оперативно прибули на місце та виявили громадян, які під час спілкування із поліцейськими помітно нервували та намагалися щось сховати в кишенях.

Патрульні провели поверхневу перевірку відповідно до ЗУ” Про Національну поліцію” та виявили у громадян інструменти, ймовірно, перероблені для зламу дверних замків. Окрім того, під час перевірки інформації про осіб згідно з базою даних, патрульні з’ясували, що 30-річна жінка перебуває в розшуку за вчинення крадіжки.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі буде з’ясовувати усі обставини справи.