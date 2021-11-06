Працівники Борщівського обласного краєзнавчого музею завершують роботу над проектом «Вдосконалення і розвиток туристичного потенціалу «Печери-музею трипільської культури Вертеба». Його реалізація стала можливою за підтримки Українського культурного фонду.

Вперше археологічні розкопки трипільського поселення провели у парку села Більче-Золоте у 1884 році. Тоді було знайдео численні артефакти та біноклевидну глиняну посудину. Тепер на цьому місці встановили пам’ятний знак першим археологічним дослідженням трипільської культури на території сучасної України. Виконаний він у вигляді збільшеної копії біноклевидної посудини.

– На думку археологів, цей дивної форми мальований посуд, був невід’ємною частиною ритуального аграрного культу, – розповіли у Борщівському краєзнавчому музеї. – Дослідники припускають, що зображені на ній символи – це не просто мистецька оздоба. Це свого роду джерело інформації про світогляд і релігійні вірування давніх землеробів.

Численні артефакти, які знайшли у печері «Вертеба» свідчать про те, що трипільці були не тільки вмілими землеробам, а й вправними мисливцями та рибалками. Працівники Борщівського краєзнавчого музею виготовили копії знайдених знарядь праці, зброї, керамічного посуду. З їх допомогою у печері-музеї відтворили сцени життя і побуту трипільців.

Нагадаємо, що проект передбачав переекспозицію існуючих ділянок у печері та створення нової – «Гончарна майстерня трипільського майстра», виготовлення і встановлення інформаційних стендів та пам’ятного знаку. Усе це допоможе відвідувачам краще ознайомитися з трипільською культурою та отримати цілісну картину життя давніх людей в печері Вертеба.

Фото зі сторінки Борщівського музею у фейсбуці