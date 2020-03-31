У немовляти із Шумського району коронавірусу не виявили.

Про це повідомляє 0352.ua з посиланням на обласной лабораторний центр МОЗ.

Загалом станом на 21-шу годину 30 березня у Тернопільській дитячій лікарні було 7 пацієнтів з COVID-19. Серед хворих – 4 дітей.

Як зазначають фахівці, коронавірус вчора підтвердився у мами 1,5 річної дитини з Кременецького району. Вони разом із дитиною перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.

В інфекційному відділенні проходять лікування одинадцятирічна дитина та її мама із Монастириського району, у яких виявили коронавірус. Там же проходять лікування ще дві дитини віком 13 і 14 років разом із матар’ю. Вони теж із з Монастириського району.

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