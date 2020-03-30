Дитина, якій 1 місяць і 10 днів, зараз лежить у реанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні з підозрою на COVID-19.

Як повідомляє Терміново, немовля з Шумського району, до лікарні потрапило 29 березня. Ймовірне джерело зараження – родич, який повернувся з-за кордону, повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

– Стан дитини важкий. Їй зробили лабораторне обстеження, чекаємо результатів, – повідомив під час засідання штабу 30 березня начальник відділу охорони здоров’я міськради Василь Даньчак.

За його словами, в Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 30 березня на лікуванні перебуває 6 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. В інфекційному відділенні – 11-річна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Стан хворих – відносно-задовільний. Ще двоє дітей 13 і 14 років, хворих на COVID-19, з Монастириського району перебувають в інфекційному відділенні. Стан однієї дитини – середньо-важкий, стан мами і ще однієї дитини – відносно-задовільний. Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, з позитивною динамікою. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі.

Загалом у Тернопілььскій області підтверджених 60 осіб станом на 10.00 30 березня, повідомив Василь Даньчак.

– З них двоє тернополян, які перебувають на амбулаторному лікуванні, – каже він. – Пацієнти, які лікуються у двох тернопільських медзакладах – жителі Заліщицького, Шумського, Монастириського районів.