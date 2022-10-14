Під час повітряної тривоги 13 жовтня жителі Тернопільської області чули вибухи.

Під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини голова ТОВА Володимир Труш повідомив, що жодна ракета не втратила у ціль – спрацювало ППО.

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– Над областю збито ряд ракет, під час наступного брифінгу ми дамо більше інформації, але жодна ракета не попала в ціль, – повідомив Володимир Труш. – ППО спрацювало на відмінно. Вибухи було чути над деякими районами. Жертв немає, руйнувань поки не встановлено. Сьогодні було багато прольотів ракет над областю. Не викладайте інформацію у соціальні мережі про те де спрацювало ППО, яким чином спрацювало, тому що є вже факти, коли під час цієї тривоги виставили відео, як пролітає ракета і як працює ППО. Не робіть цього – це карається законом.

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За словами Володимира Труша, зараз в тих районах, де були збиті ворожі ракети працюють вибухотехніки, а також слідчо-оперативна група. Керівник області закликав людей не наближатися до цих територій, оскільки це небезпечно для життя, тому що невідомо чи збиті ракети вже здетонували, чи ще можуть детонувати.