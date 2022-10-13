Під час повітряної тривоги ворожі ракети влучили в об’єкт у сусідній області: звуки вибухів було чутно і в Тернополі

На Львівщині російська ракета повторно влучила в один з військових об‘єктів.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький, передає Радіо Свобода.

«Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО», – написав він у телеграмі.

Останні кілька днів Львівщина зазнає масованих атак військ РФ. 11 жовтня повідомлялося, що на Львівщині внаслідок російських ракетних обстрілів Росії знищені чотири електропідстанції. В регіоні виникли проблеми з електропостачанням.

Зазначимо, що звуки вибухів було чутно і в Тернополі. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, працювали сили протиповітряної оборони. Детальнішу інформацію він пообіцяв оприлюднити згодом.