Під час повітряної тривоги жителі Тернопільщини почули звуки, схожі на вибухи. Як повідомили в ОВА, спрацювало ППО – наші захисники збили ворожі ракети. Жодна із них не потрапила в ціль.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на обладміністрацію.

13 жовтня орієнтовно о 15:40 розпочалась повітряна тривога, під час якої жителі Тернопільщині могли чути вибухи.

“Працювали сили протиповітряної оборони на Чортківщині. На місце виїхали спеціалісти. Наслідки повідомлю згодом”, – написав у Телеграмі начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Під час брифінгу Володимир Труш наголосив не наближатись до об’єктів, адже наслідки можуть бути критичними. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

Міський голова Тернополя Сергій Надал о 16:34 попросив не публікувати фото та відео:

– Залишайтеся в укритті. Я прошу вас не публікувати фото та відео! Не допомагайте ворогу! Подбайте про рідних і заспокойте їх, – наголосив Сергій Надал.

Більше про ракетний удар дивіться у відео з брифінгу Тернопільської обласної військової адміністрації.