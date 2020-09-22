145 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває у лікувальних закладах Тернополя. Майже три десятки з них – на кисневій підтримці, троє хворих – на апаратах штучної вентиляції легень.

Учора в обласному центрі додалося 123 інфікованих. Загалом в місті простежується тенденція до збільшення показника захворюваності, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Наразі підтверджено 3366 випадків зараження.

«Число інфікованих зростає з кожним днем, географія нових випадків розширюється. Так протікає епідпроцес. Але нам потрібно зараз більше хвилюватися, щоб перервати його, що стосується людей із зони ризику. А також є питання вчасного і ефективного надання медичної допомоги. Щодо ситуації в області, то найвищі рівні захворюваності за весь період спостереження залишаються у Монастириському, Бережанському, Заліщицькому районах. Також високий показник – в обласному центрі».

Учора в області померло двоє людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 – 43-річна жінка у Бережанському районі, 56-річний чоловік із Шумського району. У Бережанському районі, що нині перебуває у «червоній» зоні – додалося 17 нових випадків, у Шумському – шість.

Софія Романська

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