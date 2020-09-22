За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Харківській, Тернопільській, Львівській, Одеській областях та у місті Києві.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 – ред.) зареєстрована: у Харківській області – 372 (у тому числі місто Харків – 295… у нас Харківська область та місто Харків залишаються в антилідерах з точки зору розповсюдження коровірусної хвороби), у Тернопільській області – 293, у Львівській області – 275, у місті Києві – 270 та в Одеській області – 233”, – зазначив він.

За даними Telegram-каналу МОЗ “Коронавірус_інфо”, на 22 вересня (станом на 9:00) в Україні 181 237 лабораторно підтверджених випадки COVID-19 (за добу – 2884), із них 3 642 летальні (за добу – 59), 79 901 пацієнт одужав (за добу – 1717). Загалом проведено 2 079 482 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️ Вінницька область — 5 377 випадків;

▪️ Волинська область — 7 031 випадок;

▪️ Дніпропетровська область — 4 218 випадків;

▪️ Донецька область — 2 505 випадків;

▪️ Житомирська область — 5 121 випадок;

▪️ Закарпатська область — 9 265 випадків;

▪️ Запорізька область — 3 034 випадки;

▪️ Івано-Франківська область — 12 675 випадків;

▪️ Кіровоградська область — 1 005 випадків;

▪️ м. Київ — 20 028 випадків;

▪️ Київська область — 8 020 випадків;

▪️ Львівська область — 18 793 випадки;

▪️ Луганська область — 767 випадків;

▪️ Миколаївська область — 2 572 випадки;

▪️ Одеська область — 11 843 випадки;

▪️ Полтавська область — 1 575 випадків;

▪️ Рівненська область — 11 353 випадки;

▪️ Сумська область — 3 184 випадки;

▪️ Тернопільська область — 11 732 випадки;

▪️ Харківська область — 15 505 випадків;

▪️ Херсонська область — 837 випадків;

▪️ Хмельницька область — 4 937 випадків;

▪️ Чернівецька область — 13 304 випадки;

▪️ Черкаська область — 3 145 випадків;

▪️ Чернігівська область — 3 411 випадків.

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