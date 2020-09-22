На Тернопільщині за добу підтверджено 297 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано два летальних випадки. Як повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, померли 43-річна жінка з села Рекшин Бережанського району та 56-річний чоловік із Потуторів Шумського району.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (123 особи)
Бережанський район (17 осіб):
• м. Бережани – 11
• с. Рекшин – 1
• с. Надрічне – 1
• с. Саранчуки – 1
• с. Тростянець – 1
• с. Комарівка – 2
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Кудринці – 1
Бучацький район (23 особи):
• м. Бучач – 10
• с. Підзамочок – 1
• с. Бариш – 2
• с. Соколів – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Жизномир – 2
• с. Ліщанці – 1
• с. Скоморохи – 2
• с. Зелена – 1
• с. Заривинці – 1
Гусятинський район (4 особи):
• с. Личківці – 1
• м. Хоростків – 2
• с. Сорока – 1
Заліщицький район (29 осіб):
• с. Дорогичівка – 2
• м. Заліщики – 11
• смт Товсте – 3
• с. Дунів – 1
• с. Головчинці – 1
• с. Щитівці – 1
• с. Поділля – 3
• с. Хмелева – 1
• с. Угриньківці – 1
• с. Касперівці – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Нирків – 2
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (18 осіб):
• м. Збараж – 5
• смт Вишнівець – 2
• с. Гніздичне – 1
• с. Загороддя – 3
• с. Гніздичне – 1
• с. Колодне – 1
• с. Синява – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Старий Вишнівець – 3
• с. Бодаки – 1
Зборівський район (5 осіб):
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Калинівка – 1
• с. Гукалівці – 1
• с. Вірлів – 1
• с. Малашівці – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Слобідка – 1
• с. Ценів – 2
• с. Конюхи – 2
Кременецький район (17 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Білокриниця – 2
• с. Млинівці – 1
• с. Лосятин – 1
Лановецький район (17 осіб):
• м. Ланівці – 12
• с. Юськівці – 1
• с. Гриньки – 2
• с. Краснолука – 1
• с. Нападівка – 1
Монастириський район (1 особа):
• с. Завадівка – 1
Підволочиський район (10 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 1
• с. Мовчанівка – 1
• с. Галущинці – 2
• с. Сухівці – 2
• с. Голошинці – 1
Теребовлянський район (2 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Зубів – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Настасів – 2
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Соборне – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Петриків – 1
• с. Плотича – 1
• с. Ангелівка– 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
Шумський район (6 осіб):
• с. Вілія – 1
• с. Цеценівка – 1
• м. Шумськ – 2
• с. Онишківці – 2
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