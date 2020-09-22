На Тернопільщині за добу підтверджено 297 випадків зараження вірусом COVID-19.

Зареєстровано два летальних випадки. Як повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, померли 43-річна жінка з села Рекшин Бережанського району та 56-річний чоловік із Потуторів Шумського району.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (123 особи)

Бережанський район (17 осіб):

• м. Бережани – 11

• с. Рекшин – 1

• с. Надрічне – 1

• с. Саранчуки – 1

• с. Тростянець – 1

• с. Комарівка – 2

Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Кудринці – 1

Бучацький район (23 особи):

• м. Бучач – 10

• с. Підзамочок – 1

• с. Бариш – 2

• с. Соколів – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Жизномир – 2

• с. Ліщанці – 1

• с. Скоморохи – 2

• с. Зелена – 1

• с. Заривинці – 1

Гусятинський район (4 особи):

• с. Личківці – 1

• м. Хоростків – 2

• с. Сорока – 1

Заліщицький район (29 осіб):

• с. Дорогичівка – 2

• м. Заліщики – 11

• смт Товсте – 3

• с. Дунів – 1

• с. Головчинці – 1

• с. Щитівці – 1

• с. Поділля – 3

• с. Хмелева – 1

• с. Угриньківці – 1

• с. Касперівці – 1

• с. Нагоряни – 1

• с. Нирків – 2

• с. Добрівляни – 1

Збаразький район (18 осіб):

• м. Збараж – 5

• смт Вишнівець – 2

• с. Гніздичне – 1

• с. Загороддя – 3

• с. Гніздичне – 1

• с. Колодне – 1

• с. Синява – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Старий Вишнівець – 3

• с. Бодаки – 1

Зборівський район (5 осіб):

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Калинівка – 1

• с. Гукалівці – 1

• с. Вірлів – 1

• с. Малашівці – 1

Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 3

• с. Слобідка – 1

• с. Ценів – 2

• с. Конюхи – 2

Кременецький район (17 осіб):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 1

• с. Старий Олексинець – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Білокриниця – 2

• с. Млинівці – 1

• с. Лосятин – 1



Лановецький район (17 осіб):

• м. Ланівці – 12

• с. Юськівці – 1

• с. Гриньки – 2

• с. Краснолука – 1

• с. Нападівка – 1

Монастириський район (1 особа):

• с. Завадівка – 1

Підволочиський район (10 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 1

• с. Мовчанівка – 1

• с. Галущинці – 2

• с. Сухівці – 2

• с. Голошинці – 1

Теребовлянський район (2 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Зубів – 1

Тернопільський район (15 осіб):

• с. Настасів – 2

• смт Велика Березовиця – 3

• смт Великі Бірки – 1

• с. Білоскірка – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Соборне – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Петриків – 1

• с. Плотича – 1

• с. Ангелівка– 1

• с. Гаї-Гречинські – 1

Шумський район (6 осіб):

• с. Вілія – 1

• с. Цеценівка – 1

• м. Шумськ – 2

• с. Онишківці – 2

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