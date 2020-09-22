У Тернополі COVID виявляють і у вчителів, і в школярів. Однак це не носить загрозливого характеру. Йдеться про одиничні випадки.

Про це Терміново повідомила начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк.

Від 21 вересня Тернопіль у “помаранчевій” зоні, що означає повноцінну роботу закладів освіти з дотриманням карантинних правил. Проте зважаючи на те, що у місті ще багато хворих із СOVID-19, школи продовжують вчитися в режимі змішаної форми навчання.

– Класи поділені на групи і відвідують школи через день, – зазначає головна освітянка міста. – Станом на п’ятницю, 18 вересня, у Тернополі було закрито шість класів, але кожен день ситуація змінюється. Наприклад, захворіла вчителька початкової школи на COVID – закриваємо клас. Є хворі і серед школярів, але буквально одиниці.

На канікулах наразі перебуває лише школа-ліцей №6. Там від сьогодні відновили навчання тільки у початкових класах, зауважила Ольга Похиляк. Зважаючи на те, що ще багато вчителів середньої школи з предметів різних профілів на лікарняному.

Школа-ліцей №6 пішла на канікули ще з 7 вересня, оскільки в кількох вчителів виявили COVID. Як повідомляв тоді директор школи Олександр Остапчук, захворіли 16 працівників. У чотирьох COVID, у інших запалення легень і температура.

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