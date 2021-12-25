У лікарнях області рятують майже 600 людей, у яких COVID-19

Майже чотири тисячі жителів Тернопільщини бореться з коронавірусом.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У лікарнях перебуває – близько шістсот осіб.

Сьогодні в області зареєстрували майже дві сотні хворих на COVID-19. Семеро людей померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

«3700 осіб бореться з коронавірусом на Тернопільщині. 3120 осіб знаходиться на амбулаторному лікуванні. У лікарнях перебуває більше шістсот осіб. Серед них – лише десять людей вакциновані. Всі інші пацієнти лікарень – невакциновані. Близько двадцяти пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Наразі в області для інфікованих коронавірусом розгорнуто 1600 ліжок. Третина місць заповнено пацієнтами. Загалом у краї простежуються позитивні тенденції щодо захворюваності коронавірусом. Втім, загрозу викликає поширення штаму Омікрон.