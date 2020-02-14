Петицію «Будівництво поля для міні-футболу в мікрорайоні Кутківці» підтримали у міській раді. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконкому 7 лютого.

– Даним рішенням ми підтримуємо електронну петицію щодо будівництва футбольного поля з міні-футболу у Кутківцях, – зазначив Микола Круть, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури. – Також доручаємо управлінню ЖКГ виступити замовником виконання робіт і управлінню розвитку спорту і фізкультури надати пропозиції до технічного завдання проектування з урахуванням його відповідності технічним нормам та необхідним стандартам.

До розгляду цієї петиції у міський раді повертаються вже вдруге. Таке ж рішення виконкому було прийняте ще у липні 2018 року після того, як зареєстрована на сайті петиція набрала 301 голос. Але тоді частина мешканців будинків на Золотогірській, 14 та 16 виступили проти облаштування поля для міні-футболу, оскільки вирощували там городину. Також обговорювали можливість будівництва у цьому місці гаражів. Щоб дізнатися чого хочуть мешканці цих будинків у міській раді вирішили провести опитування і після того приймати остаточне рішення.

– Пропоную дати протокольне доручення начальнику ЖЕКу та балансоутримувачам будинків спільно провести опитування мешканців, що саме вони там хочуть бачити, щоб не було політичних ігор, – сказав Сергій Надал, міський голова. – Опитування провести у формі анкетування. Після цього підготувати відповідне рішення на чергову сесію.

Ольга Трач

Фото автора