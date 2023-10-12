У Кременці сьогодні зустрінуть тіла чотирьох загиблих Героїв

Сьогодні, 12 жовтня, у Кременці зустрінуть чотирьох загиблих Героїв, котрі віддали життя за Україну.

Про це повідомила журналістка і громадська активістка Зоя Карп’юк.

Назавжди до рідного дому повернуться Сергій Лі, Сергій Поляк, Олександр Рац та Іван Карпець.

Зустріч відбудеться на Вишнівецькому перехресті (смт. Вишнівець) о 15:00 год.

О 14:00 зі стоянки біля бібліотеки Словацького буде відправлятися автобус.

О 16-й годині на Майдані Волі пройде церемонія прощання з Героєм Іваном Карпцем. У п’ятницю, 13 жовтня, о 10:00 год. прощання із загиблим Героєм КАРПЦЕМ Іваном вдома (місто Кременець, вулиця Корнії). Чин похорону об 11:00 год в храмі Різдва Пресвятої Богородиці ( Туницька церква). Поховання на Калинівському кладовищі.

Літія за Олександром Рацом відбудеться вдома в селі Великий Кунинець о 09:00 год. 13 жовтня. Чин похорону о 12:00 год. в Соборі Преображення Господнього (місто Кременець). Поховання на кладовищі в селі Великий Кунинець.

Літія за Сергієм Лі відбудеться вдома в селі Великі Млинівці о 10:00 год. 13 жовтня. Чин похорону о 12:00 в Соборі Преображення Господнього (місто Кременець). Поховання на кладовищі в селі Великі Млинівці.

Літія за Сергієм Поляком відбудеться вдома о 10:00 год. 13 жовтня (місто Кременець, вулиця Галини Гордасевич). Чин похорону о 12:00 год. в Соборі Преображення Господнього (місто Кременець). Поховання на кладовищі в селі Великі Млинівці.

Церемонія прощання за загиблими Героями Сергієм ЛІ, Олександром РАЦОМ, Сергієм ПОЛЯКОМ на Майдані Волі о 13:30 год. 13 жовтня.

Звертаємо вашу увагу, що під час віддання почестей на Майдані Волі вулиця Шевченка, вулиця Базарна та вулиця Козубського в місті Кременець будуть перекриті для проїзду транспорту.

На території Кременецької міської територіальної громади 12 та 13 жовтня згідно розпорядження міського голови оголошено днями жалоби.

Просимо усіх жителів Кременецької громади гідно вшанувати загиблих Героїв.

Вічна пам’ять та вічна шана загиблим Героям, які віддали своє життя за волю та незалежність Української Держави.