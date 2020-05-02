Тридцять нових випадків зараження коронавірусом діагностували минулої доби на Тернопільщині. Понад двадцять нових інфікувань виявили у Кременецькому районі.

“Ситуація по кожному районі відрізняється. У Кременецькому районі ситуація набагато гірша, навіть як була у Монастириському районі, проблеми якого ми обговорювали протягом попереднього місяця. Але є райони, у яких реєструємо поодинокі випадки. Це свідчить про те, що в кожному районі по іншому відносяться до карантинних заходів. Люди не скупчуються, не збираються; в інших йдуть до церкви, причащаються, відпочивають і не слухають нас. Як наслідок — росте рівень захворюваності”, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Відтак кількість заражених COVID-19 на Тернопільщині сягнула 823, з них уже видужало 117 людей, 15 осіб померло. Нині від поширення коронавірусу найбільше страждає північ області. Окрім Кременецького, значна кількість інфікованих у Шумському районі. Наразі там виявлено сто заражених коронавірусом. Епідеміологи припускають, що фактична їхня кількість набагато більша, оскільки деякі люди приховують інформацію щодо контактування з інфікованими, а також відмовляються від медичних обстежень.

Софія Романська