Конфлікт між підприємством «Агропродсервіс» та її колишнім працівником отримав кримінальний присмак.

Незважаючи на рішення Міністерства юстиції та два рішення суду (першої інстанції та апеляції), які підтвердили законне право обробляти компанією «Агропродсервіс» землі в Козівському районні, колишній керівник структурного підрозділу Сказко Степан Йосипович продовжує нагнітати ситуацію.

Він намагається засіяти землю, яка належить мешканцям сіл Геленки, Олесине та Уритва, а в оренді знаходиться в ТОВ «Теофіпілка» (структурний підрозділ компанії «Агропродсервіс»). Це підтверджено юридично та судовими рішеннями.

На боці пана Сказка виступає декілька його родичів, невідомі особи спортивної статури та далека від нейтральної і незаангажованої, як вважають в «Агропродсервісі», …поведінка окремих поліцейських. Бездіяльність та непрофесійність, намагання їх стати на бік однієї зі сторін конфлікту, повне ігнорування документів на право користування земельними ділянками призвело до штовханини, в результаті якої травми середньої тяжкості отримав працівник служби безпеки компанії «Агропродсервіс».

На думку представників компанії, «свідченням однобокості в діях правоохоронців є те, що представник пана Сказка користується послугами службового автомобіля поліції, немов таксі».

В той же час, агропідприємство виступає за юридичне та правове врегулювання ситуації, оскільки вважає власників паїв заручниками ситуації, в якій вони опинилися через шахрайські дії пана Сказка.

На даний час представники компанії «Агропродсервіс» звернулися в правоохоронні органи з відповідними заявами, дали свідчення, в тому числі, в протоколах допиту, де детально описали ситуацію та вказали на порушення своїх прав.

За словами поліції, повідомлення про конфлікт на полі між селами Геленки та Олесино (Козівський район) надійшло на номер 102 від працівника ПАТ «Агропродсервіс». Чоловік повідомив, що йому конкретна особа погрожує вбивством із застосуванням зброї. Інцидент кваліфікували за ч. 1 ст. 129 ККУ – погроза вбивством. Особу, яка, за словами потерпілого, займалася протиправним, встановили. Чоловіка допитали. Підстав на його затримання немає, кажуть правоохоронці, бо злочин класифікується, як невеликої тяжкості. В опитуваного вилучили наявну в нього на підставі дозволу зброю та долучили до інших матеріалів слідства.