На фронті загинув боєць родом з Тернопільщини Іван Гулей.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Заліщицької міської ради.

Свій останній бій уродженець Заліщик прийняв 13 жовтня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району Харківської області. Захиснику було 42 роки.

“Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, усіх, хто знав його, любив та шанував…

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника!

Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа загиблого захисника знайде вічний спокій…

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!”, – ідеться у зверненні громади.

Останніми роками Іван проживав на Львівщині. Тож саме там, у селі Чайковичі Самбірського району, Герой знайде вічний спочинок.