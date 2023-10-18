Знову трагічна звістка надійшла у Вишнівецьку громаду на Тернопільщині.

13 жовтня поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області отримав смертельне поранення Захисник з Вишнівця, солдат, гранатометник батальйону оперативного призначення Національної гвардії України Митрога Олег Петрович. Серце Воїна зупинилося 16 жовтня у госпіталі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та усім, хто знав Олега Митрогу.

Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять та слава Герою…