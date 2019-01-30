У футбольного клубу “Тернопіль” може змінитися керівництво

30/01/2019 Розмір тексту:

У комунальному підприємстві «Футбольний клуб «Тернопіль» може змінитися керівник. Про цей йшлося під час нещодавнього засідання виконавчого комітету міської ради.

На розгляд членів виконкому було винесено проект рішення про затвердження фінансового плану на цей рік КП «Футбольний клуб «Тернопіль». Начальник управління у правах сім’ї, молодіжної політики і спорту Микола Круть зазначив, що фінплан даного підприємства збалансований, суттєвих зауважень до нього немає, керівнику наголошено на активній роботі по наповненню бюджету комунального підприємства.

– Прошу, щоб ви до кінця літа визначилися з подальшою долею, – зауважив Сергій Надал, – З керівником на підприємстві, якщо залишиться цей же, то треба передбачати фінансування, якщо ні, тоді треба когось іншого пропонувати.

Микола Круть відповів, що приймуть рішення щодо цього після результатів чемпіонату аматорів. Якщо команда не отримає путівку у другу лігу, то кандидатуру керівника будуть переглядати.

Також на виконкомі розглянули фінансовий план КП «Тернопільський міський стадіон». За словами Миколи Крутя він збалансований, за винятком витрат на амортизацію проведених раніше реконструкцій, капітальних ремонтів підприємства. Оскільки, враховуючи амортизацію, фінансовий план підприємства є збитковим, то міський голова Сергій Надал запропонував його не затверджувати, а погодити, а впродовж року ще раз повернутися до його розгляду.

Ольга Трач

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