На Тернопільщині зафіксували випадки, коли невідомі особи ходять населеними пунктами і збирають кошти нібито для захисників або ж переміщених осіб. Більше того, вони навіть можуть бути одягнені у військовий однострій. Проте насправді це всього лиш шахраї.

Про це повідомили на сторінці Козівської громади у Фейсбуці.

“До уваги жителів Козівської громади!

Надходить інформація про те, що і в Козові, і у селах час від часу ходять люди, які збирають гроші ніби то на потреби ЗСУ та ВПО. Вони можуть буди одягнені у військову форму, показувати документи на дозвіл збору нібито від селищної ради.

Наголошуємо: ми не надаємо таких дозволів.

Якщо до вас завітали такі «збирачі», телефонуйте на 102.

Перекажіть цю інформацію людям похилого віку, попередьте дітей.

Будьмо пильні!”, – ідеться у повідомленні.