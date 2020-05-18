Апарат штучної вентиляції легень, який нещодавно придбали для інфекційного відділення Чортківської лікарні, врятував перше життя.

Про це повідомили у міській раді.

До лікувального закладу госпіталізували 58-річну жінку у важкому стані з Монастириському району. Пацієнтку підключили до апарату штучної вентиляції легень, відтак її стан почав покращуватися.

“Пацієнтка була госпіталізована до інфекційного відділення тиждень тому, її стан був вкрай важким, скаржилася на виражену задишку, загальну слабкість. Одразу її було налагоджено респіраторну підтримку, штучну вентиляцію легень. На такому етапі респіраторної підтримки хвора перебувала близько трьох днів, зараз її стан покращився, відповідає середньому ступеню важкості і має позитивну динаміку. Хвора поступово відлучається від респіратора і починає дихати самостійно”, – розповідає лікар-анестезіолог Денис Хаблак.

До слова, пацієнтці двічі робили ПЛР-дослідження, які показали негативний результат. Втім, два експрес-тести чітко показали наявність коронавірусної інфекції в організмі.

Софія Романська

Апарат штучної вентиляції врятував перше життя

Апарат штучної вентиляції легень врятував перше життя Апарат штучної вентиляції легень, який нещодавно придбали для інфекційного відділення Чортківської лікарні, врятував перше життя58-річну жінку із Монастириського району декілька днів тому у важкому стані госпіталізували із підозрою на коронавірус. Пацієнтці двічі робили ПЛР-дослідження, які показали негативний результат. Втім, на подив лікарів, два експрес-тести чітко показали наявність інфекції в організмі. До слова, вартість апарату ШВЛ – 630 тис. грн. з яких 350 перерахував завод «СЕ Борднетце-Україна», а 280 тисяч зібрали завдяки благодійникам, котрі з різних куточків не лише України, а й всього світу надсилали кошти.

Опубліковано Чортківська міська рада Пʼятниця, 15 травня 2020 р.