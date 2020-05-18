Апарат штучної вентиляції легень, який нещодавно придбали для інфекційного відділення Чортківської лікарні, врятував перше життя.

Про це повідомили у міській раді.

До лікувального закладу госпіталізували 58-річну жінку у важкому стані з Монастириському району. Пацієнтку підключили до апарату штучної вентиляції легень, відтак її стан почав покращуватися.

“Пацієнтка була госпіталізована до інфекційного відділення тиждень тому, її стан був вкрай важким, скаржилася на виражену задишку, загальну слабкість. Одразу її було налагоджено респіраторну підтримку, штучну вентиляцію легень. На такому етапі респіраторної підтримки хвора перебувала близько трьох днів, зараз її стан покращився, відповідає середньому ступеню важкості і має позитивну динаміку. Хвора поступово відлучається від респіратора і починає дихати самостійно”, – розповідає лікар-анестезіолог Денис Хаблак.

До слова, пацієнтці двічі робили ПЛР-дослідження, які показали негативний результат. Втім, два експрес-тести чітко показали наявність коронавірусної інфекції в організмі.

Софія Романська