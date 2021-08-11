В одному із готелів у Чорткові із 27 працівників офіційно оформлені були тільки шестеро. Такий факт з’ясували посадові особи Управління Держпраці під час інспекційного відвідування.

– Під час заходу контролю, проведеного у місцевого підприємця з використанням засобів фото- та відеозйомки, було виявлено та задокументовано 21 неоформленого працівника, – розповів Ігор Хаварівський, начальника відділу праці Управління Держпраці. – Вони виконували трудові функції за різними посадами: кухарів, барменів, офіціантів, посудомийок, покоївок у приміщенні готелю, ресторану та кафе. Серед виявлених неоформлених працівників були й такі, які носили бейджі «Стажер». Чортківчани, які погодилися спілкуватися з інспекторами праці усно пояснили, що проходять так зване «стажування» наперед обумовлений з роботодавцем термін. За втручання посадовців Управління Держпраці суб’єкт господарювання одразу оформив трудові відносини з половиною колективу – 10 найманими працівниками у день інспекційного відвідування.

За використання незадекларованої праці до роботодавця інспектори парці вживають заходи відповідно до наданих повноважень. Окрім того, розпорядчим документом вони зобов’язали суб’єкта господарювання узаконити трудові відносини з усіма найманими працівниками.