Нещасний випадок на вул. Вербицького у Тернополі. Чоловік з новобудови впав у шахту ліфта. Травми виявились несумісними із життям.

Відомо, що будівельник родом із Зборівщини. За попередніми даними працював на будові офіційно, повідомляє Т1 Новини.

На вулиці Вербицького у Тернополі чоловік впав з висоти восьмого поверху. Нещастя трапилося 21 травня близько 15:00. Травми будівельника виявились несумісними з життям. Відомо, що загиблий Петро Локоть мешканець села Білоголови Зборівського району. Чоловікові було 45 років. Сиротами залишились 4 дітей. Як повідомили в управлінні Держпраці у Тернопільській області, одна з причин нещастя – загиблий послизнувся на свіжозалитому бетоні, не втримався та зірвався з висоти 8 поверху.

“Переходячи з однієї квартири в іншу, чоловік послизнувся на розчині бетону і впав у шахту ліфта. За попередньою інформацією, вдалось з’ясувати, що це була особиста необережність”, повідомив перший заступник начальника управління Держпраці в Тернопільській області Володимир Гузенков.