У будинку на Тернопільщині знайшли мертвими чоловіка і жінку

18/12/2018 0
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В місті Підгайці по вул. Майдан Незалежності в шестиквартирному двохповерховому житловому будинку правоохоронцями  було виявлено тіла двох осіб без ознак життя.

Перша загибла – жінка 1982 року народження, місцева жителька, власниця квартири. Іншим загиблим виявився чоловік 1972 року народження, житель м. Городенка Івано-Франківської області. Ймовірно, він орендував кімнату в квартирі, пише Тернопільська липа.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом внаслідок порушення правил при влаштуванні та експлуатації печей.

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