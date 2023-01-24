У бою на Луганщині загинув Олександр Гуртовенко з Тернопільщини

Знову втрата на Тернопільщині. Небесне військо поповнив ще один Захисник з Бучацької громади.

Днями з фронту надійшла сумна звістка про загибель 36-річного Олександра Гуртовенка.

22 січня Воїн прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Діброва Сіверодонецького району Луганської області.

Про непоправну втрату повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

“Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя.

Світла пам’ять всім Захисникам, які назавжди увійшли в історію України як символи незламності та нескоренності нашого народу!”, – ідеться у повідомленні.