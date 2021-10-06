Передчасно відійшов у вічність доцент Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Мирослав Бойчак.
Про важку втрату у Фейсбуці повідомила Ольга Ядловська.
“Спи спокійно, Мирославчику ((
Мабуть, і небу потрібні такі світлі люди, як ти.
Царство тобі небесне від усієї нашої родини.
Нема розуміння тому, що сталось. Тільки німий біль і спустошеність. У це неможливо повірити.
Ти був найкращим: людяний, спокійний, виважений, гуманний, інтелігентний, справжній, щирий, глибокий, мужній, чуттєвий. Ти прекрасний батько двох синів, гарний чоловік, сім’янин у найглибшому розумінні цього слова, відданий син. Опора дружині Оксані та синам.
Кандидат медичних наук, хірург, тренер, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, прекрасно володів англійською на професійному рівні. І ще багато іншого.
Ми завжди на тебе рівнялись!
Нема слів, щоб вимовити про той глибокий біль, про жахливий шок, про німе “Чому?” від твого відходу в той світ.
Спи спокійно. Хай земля тобі буде пухом.
Ти назавжди в наших серцях залишишся світлим і гарним.
Співчуття дружині Оксані, синам Назару та Максиму, мамі, брату та всій родині”, – написала Ольга Ядловська.
Поховають Мирослава Бойчака у четвер, 7 жовтня. Початок прощальної церемонії – об 11-й годині. Сьогодні о 19-й відбудеться панахида за померлим.
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