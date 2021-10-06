Передчасно відійшов у вічність доцент Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Мирослав Бойчак.

Про важку втрату у Фейсбуці повідомила Ольга Ядловська.

“Спи спокійно, Мирославчику ((

Мабуть, і небу потрібні такі світлі люди, як ти.

Царство тобі небесне від усієї нашої родини.

Нема розуміння тому, що сталось. Тільки німий біль і спустошеність. У це неможливо повірити.

Ти був найкращим: людяний, спокійний, виважений, гуманний, інтелігентний, справжній, щирий, глибокий, мужній, чуттєвий. Ти прекрасний батько двох синів, гарний чоловік, сім’янин у найглибшому розумінні цього слова, відданий син. Опора дружині Оксані та синам.

Кандидат медичних наук, хірург, тренер, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, прекрасно володів англійською на професійному рівні. І ще багато іншого.

Ми завжди на тебе рівнялись!

Нема слів, щоб вимовити про той глибокий біль, про жахливий шок, про німе “Чому?” від твого відходу в той світ.

Спи спокійно. Хай земля тобі буде пухом.

Ти назавжди в наших серцях залишишся світлим і гарним.

Співчуття дружині Оксані, синам Назару та Максиму, мамі, брату та всій родині”, – написала Ольга Ядловська.

Поховають Мирослава Бойчака у четвер, 7 жовтня. Початок прощальної церемонії – об 11-й годині. Сьогодні о 19-й відбудеться панахида за померлим.