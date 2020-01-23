Відомому тернопільському скульптору Роману Вільгушинському присвоєно звання “Народний художник України”.

Про це повідомляють у Тернопільському національному педагогічному університеті, де працює митець.

Роман Вільгушинський народився 30 квітня 1963 року в селі Яблунівці (нині Язловець) Бучацького району. Навчався у Львівському інституті декоративного і прикладного мистецтва. З 1989 року живе і творить у Тернополі. Працює в галузі монументальної і станкової скульптури. Член Національної спілки художників України, Заслужений художник України. Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання ТНПУ.

Серед найвідоміших робіт скульптора – пам’ятники Степану Бандері, Йосифу Сліпому та Небесній сотні у Тернополі.