Тернопільський став цвіте і виділяє неприємний запах. Щоб вирішити проблему, комунальники взялися очищати водойму на окремих локаціях.

Проблема цвітіння ставу спостерігається кілька років поспіль. Вирішити її непросто, – каже заступник міського голови Леонід Бицюра. Комунальники відібрали зразки води і мулу для проведення аналізів.

«Тернопільський став понад п’ятдесят років працював як нирка для нашого міста. Тому в таких умовах – цвітіння – це природний процес. Лише протягом останніх років ми почали комплексно проводити роботи з очищення водосховища. Діє аераційна система в районі Надставної церкви, адже там найменша проточність води. Зараз проект очищення дна від мулових відкладень перебуває на етапі оцінки впливу на довкілля. Це обов’язкова процедура, яка передбачена при проектуванні таких екологічних робіт. Наступне, що ми плануємо зробити у цьому році – це модернізація шлюзів. Це дозволить нам впливати на проточність ставу. Ми замовили аналізи досліджень води і проб мулу. Ми хочемо бачитися ситуацію повністю, щоб розуміти, які роботи необхідно проводити».

В обласному центрі створили комісію, яка досліджує причини загибелі риби на Тернопільському ставі. У її складі — фахівці Держпродспоживслужби та Регіонального офісу водних ресурсів, а також екологи. Наразі прoби намулу і вoди з Тернoпільськoгo ставу дoсліджують у лабoратoрії Дністрoвськoгo басейну на сучаснoму мoдернізoванoму oбладнанні.

Софія Романська