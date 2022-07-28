Це справжні гроші, які дрібно порізали та спресувати. Ці купюри вже вийшли з ужитку.

Залозецький краєзнавчий музей отримав один мільйон гривень від Національного банку України. Банкноти справжні, але порізані й спресовані. Це утилізовані гривні: пошкоджені, порвані, потерті, які вилучили з обігу, пояснив Терену директор музею Василь Ільчишин.

“Цей експонат цінний по-філософськи. Начебто це мільйон справжніх грошей, але разом з тим це ніщо. Це має людей наштовхнути на думку, що щастя не в мільйоні. Гроші у такому вигляді сприймаються зовсім по-іншому. Це просто купа спресованого паперу. У теперішніх умовах це все особливо актуально. Я думаю, не одна людина втратила мільйон. Але цінність не в грошах. Цінність полягає в чомусь іншому, наприклад людях, стосунках, природі”, – розповідає він.

Василь Ільчишин каже, отриманий експонат доповнить музейну вітрину про грошовий обіг та завершить цілісну експозицію.

“Ця вітрина буде про історію грошей регіону, адже це регіональний музей, але разом з тим вони входитимуть в контекст України і Європи. Буде показано, які гроші були в обігу від початку їх створення і до кінця. А цей мільйон буде заключним експонатом, щоб люди задумались про цінність грошей”, – зазначає директор музею.

Фото Василя Ільчишина