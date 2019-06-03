Понад шістдесят тисяч дітей шкільного віку у Тернопільській області цього року матимуть можливість відпочити в оздоровчих таборах. Це половина від усієї кількості школярів області.

Всього в області проживає понад 120 тисяч дітей шкільного віку, з них 62 тисячі належать до пільгових категорій. У літні табори направлять усіх дітей-сиріт та 70% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Про це йшлося під час засідання колегії облдержадміністрації.

На оздоровчу кампанію 2019 року в обласному бюджеті закладено 7 мільйонів 388 тисяч гривень. У бюджетах районів та міст обласного значення передбачено 4 мільйони 165 тисяч, у бюджетах об’єднаних територіальних громад області – 3 мільйони 803 тисячі. Як зазначив начальник управління сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний, цього року більше коштів на оздоровчу кампанію передбачили у місцевих бюджетах, а в Байковецькій ОТГ на ці потреби виділили один мільйон. Спільно з громадами найвищі показники виділених коштів у бюджетах Тернопільського, Теребовлянського, Борщівського районів та у Тернополі. Незначна сума коштів виділена у спільних бюджетах Зборівського району та громад даного району – 126 тисяч, а також Монастириського району – лише 50 тисяч гривень. Тому, є потреба у виділенні додаткових коштів на оздоровлення дітей пільгових категорій у цих районах. Планують також залучити понад 9 мільйонів гривень профспілкових, позабюджетних, спонсорських коштів.

У 2019 році в області працюватиме 281 заклад оздоровлення та відпочинку. З них: 10 стаціонарних заміських закладів оздоровлення та відпочинку, 256 мовних та таборів з денним перебуванням дітей, 3 табори праці та відпочинку, 12 наметових містечок.

У таборах діятимуть три тематичні зміни: для розвитку творчих здібностей «Таланти Тернопільщини»; для лідерів учнівського самоврядування «Лідер»; зміна національно-патріотичного виховання «Нащадки славного роду». Вартість перебування дітей у дитячих закладах області, як зазначають в облдержадміністрації, є найнижчою в Україні і становить від 240 до 380 гривень за день.

Для оперативного реагування та вирішення проблемних питань, які виникатимуть під час оздоровчої кампанії у відділі сім’ї та молоді облдержадміністрації працює телефонна лінія: 23-49-77.

Ольга Трач