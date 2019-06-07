Тридцять людей загинуло цього року на дорогах Тернопільщини, – повідомили у Патрульній поліції області.

За словами поліцейських, найчастіше смертельні ДТП трапляються у нашому регіоні в середу. Пік аварійності – сімнадцята година. Причини таких збігів невідомі.

Як повідомив керівник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, – основні причини аварійності – у перевищенні швидкості руху, недотриманні безпечної дистанції, порушенні правил маневрування та керування автомобілем у нетверезому стані.

«Від початку 2019 року на території Тернопільської області трапилася 851 дорожньо-транспортна пригода, 163 аварії – з потерпілими, внаслідок яких загинуло 30 осіб та 217 травмувалося. Найбільше ДТП зареєстровано у середу( 19% від загальної кількості), а пік аварійності припадає на 17 годину. Управлінням патрульної поліції в Тернопільській області щоденно здійснюються превентивні заходи, щодо зменшення аварійності на дорогах: розробляються та проводяться заходи із безпеки дорожнього руху, а саме дотримання ПДР усіма його учасниками, залучаються додаткові автопатрулі на найбільш небезпечні та аварійні ділянки дороги міста».

Додамо, загальна кількість аварій, які трапилися на дорогах області значно більша. Однак чимало водіїв самостійно складають адмінпротоколи, не викликаючи поліцію.

Софія Романська