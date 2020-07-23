Навчальні заклади області готуються до початку нового навчального року.

Урядовці обговорюють три сценарії реалізації освітнього процесу, який із них запроваджуватимуть, залежить від епідемічної ситуації.

На Тернопільщині навчальний рік розпочнеться в очному форматі, – запевнила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Ймовірно застосовуватимуть позмінне навчання, а при збільшенні кількості хворих на коронавірус – дистанційне.

«Маємо три варіанти того, як розпочнеться навчальний рік з вересня. Ніхто не говорить про те, що він розпочнеться дистанційно. Усі обговорюють те, що форма навчання буде очною і всі наші учні підуть до навчальних закладів. Але все ж ми маємо звертати увагу і на епідемічну ситуацію, яка може скластися на тій чи іншій території. Якщо говорити про нашу область, то хочу зазначити, що можливі три варіанти, і для різних населених пунктів це буде індивідуально. Варіант перший – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти буде дозволено у звичайному режимі. Варіант другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно. Варіант третій – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни. Хочу звернутися до батьків, що зараз не потрібно загострювати це питання. Ми ще маємо цілий місяць до початку навчального року і будемо бачити, як розвивається ситуація. Але зараз всі навчальні заклади готуються до очної форми навчання».

Отже, який варіант навчального процесу запроваджуватимуть на Тернопільщині, вирішуватиме регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Софія Романська

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