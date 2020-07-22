Батьки школярів зібралися у Тернополі під облдержадміністрацією. Вони вимагали не продовжувати дистанційне навчання у школах області з вересня. Мотивували свої вимоги низькою якістю дистанційної освіти, а також необхідністю соціалізації для дітей.

Тернополянка Ольга Слюсарчук виховує трьох дітей. Жінка каже, що під час дистанційного навчання не має з ким їх залишити.

«Ми з чоловіком працюємо, тому діти залишаються на весь день самі. Це викликає великий дискомфорт і для них, і для нас батьків. Син – абітурієнт, до ЗНО готуватися самому було надзвичайно складно. Донька – у початковій школі. З нею потрібно займатися, тому ми, батьки, змушені одночасно працювати і вчителями».

Батьки прийшли під «білий дім» з плакатами: «Де взяти дистанційну няню?», «Ні дистанційному навчанню», «Соціалізація – частина навчання». Долучилися до протесту представники громадських організацій.

Нагадаємо, цього року через карантин школярі і студенти майже три місяці перебували на карантині. У школах і вишах практикували дистанційне навчання, якість якого в окремих закладах незадовільна. Як наслідок – погіршилися результати ЗНО в абітурієнтів. Наразі урядовці обговорюють сценарії на наступний навчальний рік, залишається висока ймовірність того, що дистанційне навчання практикуватимуть й надалі.

Софія Романська