Новий навчальний рік у школах області планують розпочати в очному форматі. Все ж учням і вчителям доведеться дотримуватися карантинних правил. А в разі ускладнення епідемічної ситуації перейдуть на дистанційне навчання.

Нові умови навчання оприлюднив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зокрема, в умовах адаптивного карантину навчання здійснюватиметься із врахуванням санітарно-епідеміологічних умов. Учні навчатимуться у класних кімнатах з дотриманням безпечної дистанції. Регулярно проводитиметься провітрювання й вологе прибирання із використанням дезінфекційних засобів. Перед уроками щодня проводитимуть температурний скринінг усім учням та працівникам освітніх закладів, не організовуватимуться масові заходи.

«Маємо три сценарії, як розпочнеться навчальний рік. Рішення залежатиме від епідемічної ситуації, його прийматиме регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Найбільш прийнятним виглядає варіант, коли освітній процес забезпечуватиметься як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни», – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

А тим часом епідеміологи прогнозують на осінь другу хвилю епідемії коронавірусу. За їхніми словами, ускладнять ситуацію сезонні спалахи ГРВІ та грипу. У разі стрімкого росту захворюваності школи закриватимуть на карантин. Відтак дистанційне навчання залишатиметься єдиним виходом.

Софія Романська

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