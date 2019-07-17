Країна потребує змін! Не просто змін старих облич на нові, а змін у свідомості людей, простого виборця.

Як показали вибори президента, українці втомилися від десятків років невиконаних обіцянок і дешевого популізму. Настав час обирати молоде покоління політиків, які дійсно прагнуть реалізувати свій досвід, потенціал, знання на благо народу і держави. Один із таких – Ігор Юзьвак, адвокат, кандидат у народні депутати на окрузі №163.

1. Що спонукало вас балотуватися до Верховної Ради?

– Україна потребує змін. Їх можна запровадити, не лише замінивши старі обличчя політиків на нові. Необхідно змінювати мислення простого виборця. Це під силу молодим ініціативним людям, які хочуть і здатні реалізувати свій потенціал на благо народу і держави. За останні 5-10 років ми таких майже не бачили.

До речі, коли я кажу «молоді політики», то не маю на увазі вік. Насамперед має значення, чи є у цієї людини сучасне мислення, чи заангажована вона «старою системою». Адже народні депутати не повинні зводити дитячі садки, вставляти вікна у будинках чи вкладати бруківку на тротуарах. Вони повинні вирішувати питання, що хвилюють усю державу, у глобальному масштабі. Саме це є їхнім прямим обов’язком. Вони повинні подбати про прозорі правила у державі і їх дотримання усіма, без винятку. І це врешті допоможе змінити ситуацію на краще у кожному населеному пункті, на кожній вулиці і навіть в окремому будинку.

2. Які цілі ставите перед собою як народний депутат?

– Ставши народним депутатом, відразу відкрию громадську приймальню у Тернополі. Адже завдяки такому офісу можна дізнаватися про ті чи інші проблеми виборців, акумулювати цю інформацію і врешті висвітлювати на рівні Верховної Ради. На підставі цього також можна ініціювати розгляд різних необхідних законопроектів. Адже, по суті, основною роботою народного депутата якраз і є розробка нових законопроектів та ініціювання їх розгляду у парламенті.

Насамперед, я ініціював би внесення змін до Закону України «Про регламент Верховної Ради України». Адже ми знаємо, що наш парламент має кілька хронічних «хвороб»: неособисте голосування депутатів, ігнорування ними засідань сесій і комітетів. Отже, нагальні зміни потрібні, щоб підвищити відповідальність депутата. Лише тоді ми зможемо просувати на законодавчому рівні ініціативи, які сприятимуть розвитку держави.

3. За якими ключовими напрямками бачите розвиток України?

– Особливо значимим на нинішньому етапі є, як на мене, впровадження прозорого ринку землі в Україні. Мораторій на продаж сільськогосподарських земель уже давно варто було скасувати, адже він порушує права українців, зокрема – власників паїв. Вони можуть використовувати свої ділянки, але не можуть їх продати, а це є прямим порушенням Конституції та низки законів. Просто треба запровадити такі правила, щоб ані держава, ані народ від появи ринку землі не зазнали втрат.

Серед нагальних питань – реформа правоохоронної системи. Адже поки що єдина зміна, яку вдалося запровадити бодай частково, це – патрульна поліція. На початку до її лав набирали зовсім нових людей, які не встигли себе нічим заплямувати. Натомість у загальній системі Національної поліції – усе, як і було. Через цю «недореформу», а також незавершені процеси у прокуратурі і судах страждає нині вся держава. Тому ми і стаємо свідками ситуацій, коли закон ігнорується або «підлаштовується» в інтересах окремих людей.

Окрім того, держава не зможе розвиватися, якщо не буде інвесторів. Утім, бізнес ніколи не зможе працювати спокійно і чесно, якщо не буде прозорих правил гри. До того ж, розвивати підприємництво в Україні чи не найбільше заважає корупція. Розбудовувати державу, не поборовши хабарництво на усіх рівнях, – практично неможливо.

Надія Новак