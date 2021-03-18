Отруєння чадним газом – причина трьох смертей за минулу добу. Дані факти правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

О восьмій ранку 17 березня на лінію “102” надійшло повідомлення від старости одного із сіл Борщівського району. Чоловік повідомив, що виявив тіло місцевого жителя, 1963 року народження. Після огляду експерту стало відомо, що загиблий курив у ліжку.

В результаті цього загорілися речі і потерпілий отримав опіки тіла та отруївся чадним газом. Слідів насильницької смерті фахівці не виявили.

Того ж вечора через отруєння чадним газом загинуло ще двоє жителів Тернопільського району. Потерпілі – 1961 та 1947 року народження. Тіла односельчан у власному житлі виявили сусіди. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом, повідомляють у поліції.